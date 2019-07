Disfarçados de policiais federais, assaltantes roubaram mais de 100 milhões de reais em ouro e outros metais preciosos em aeroporto de São Paulo

Nessa quinta-feira, ao menos oito homens armados invadiram o armazém de exportação do terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e roubaram 750 quilos de ouro e outros metais preciosos. Informações preliminares estimam o valor total da carga em US$ 30 milhões, ou cerca de R$ 113 milhões.

Não houve tiroteio ou feridos no local do assalto. Os destinos do material seriam as cidades de Nova York (Estados Unidos) e Zurique (Suíça).

De acordo com informações da GRU Airport, concessionária responsável pela unidade, o ataque ocorreu por volta das 14h30min. A quadrilha entrou no armazém em dois veículos, simulando viaturas da PF (Polícia Federal) – uma modelo Triton e uma Pajero Dakar – e abordaram os agentes do terminal de cargas.

Os criminosos, encapuzados, estavam com roupas e distintivos de agentes federais, além de pistolas, fuzis e carabinas. Após a fuga, as viaturas clonadas foram abandonadas no bairro Jardim Pantanal, na Zona Leste da capital paulista, e o bando entrou em uma caminhonete modelo S-10. Eles teriam utilizado uma ambulância para transportar a carga roubada.

Reféns

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) acrescentou que o grupo manteve o supervisor de logística como refém e que a família dele estava sob cárcere privado desde a noite anterior, mas todos já foram liberados. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, isso indica que os assaltantes podem ter tido acesso a informações privilegiadas das operações no terminal.

As operações de embarque e desembarque não foram afetadas pelo assalto e funcionaram normalmente durante o restante do dia. O incidente está sob investigação das autoridades policiais que atuam no aeroporto.

Vídeo

Câmeras de segurança do terminal registraram a ação. O vídeo mostra uma ação rápida: a caminhonete Mitsubishi clonada de uma viatura da PF freia bruscamente no terminal de cargas, onde desembarcam um refém e dois homens encapuzados, que começam a orientar os funcionários.

Em seguida, outro encapuzado sai da caminhonete e se junta ao grupo, enquanto outro criminoso desembarca e se prepara para ajudar na ação.

O veículo permanece estacionado e com as portas abertas, enquanto o grupo coordena a manobra da carga em uma empilhadeira dirigida por um funcionário até a caçamba e ajeita os produtos do roubo. A maior parte dos funcionários que está no local continua ali, assistindo ao crime.

