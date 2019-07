A Disney cancelou a pré-estreia do filme ” Descendentes 3″ em respeito ao ator Cameron Boyce, que morreu no sábado (6), aos 20 anos. O evento aconteceria no dia 22 de julho, nos EUA. No lugar, a Disney optou por homenagear o astro, que sofreu uma convulsão enquanto dormia, fazendo uma doação à organização Thirst Project, que fornece água limpa a comunidades em situação de fragilidade.

