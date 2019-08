Disney lança primeiro pôster da série High School Musical

O primeiro pôster da série “High School Musical: The Musical: The Series”, foi lançado nesta sexta-feira (23), pela Disney, para acabar com a ansiedade dos fãs. A série já tem data prevista para ir ao ar, que será no dia 12 de novembro.

Em uma publicação no Intagram, a Disney postou, “não é um reboot ou sequência. E sim, o começo de algo novo, fazendo um trocadilho com a musica Start Of Something New dos filmes High School Musical”.

A nova série vai abordar a vida de um grupo de adolescentes que vão participar de um musical para a escola. A trama vai ser contada no formato mockumentaly (uma mescla de documentário com comédia). A série vai contar com 10 episódios, e cada um deles vai apresentar uma música dos filmes e uma nova canção.

Deixe seu comentário: