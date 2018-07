Disposto ao confronto

O deputado federal Onyx Lorenzoni é o principal vanguardeiro de Jair Bolsonaro no país. Ontem, durante a convenção do DEM que lotou o plenário Ana Terra, da Câmara Municipal, declarou:

1º) Bolsonaro vencerá porque a preferência da maioria dos eleitores vai superar a estrutura dos grandes partidos.

2º) A equipe econômica de Bolsonaro, liderada por Paulo Guedes, será única a entrar em confronto com os banqueiros para diminuir a taxa de juros da dívida pública e dos empréstimos feitos pela população.

3º) O projeto de governo, denominado Fênix, será lançado a 10 de agosto, incluindo a redução da estrutura do governo de 30 para 14 ministérios.

4º) O espaço de apenas oito segundos de propaganda em rádio e TV não assusta. As redes sociais e as manifestações espontâneas de apoio vão compensar.

5º) Luis Carlos Heinze, ao lado de Bolsonaro, chegará ao 2º turno.

6º) Na política externa, uma das medidas do Brasil será transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém.

Qual será a mágica?

O presidente Michel Temer, num gesto louvável, abriu os números aos que pretendem sucedê-lo. Saberão que o déficit do orçamento de 2019 não ficará abaixo de 350 bilhões de reais. Mesmo assim, a maioria dos candidatos garante que vai zerar o rombo nas contas públicas em dois anos. Nenhum diz como.

Cortar gastos é uma saída que tira votos. O anúncio, portanto, fica descartado durante a campanha. Outra fórmula: aumentar impostos. Impensável para a população que já enfrenta uma das cargas tributárias mais altas do mundo e com retorno sofrível.

Os debates em rádio e TV deverão começar com a pergunta: qual a mágica que Vossa Excelência fará para cumprir a promessa de fulminar o déficit?

Fotografia do momento

As finanças públicas comparam-se ao trem descendo a ladeira sem freio. É preciso não aumentar a pressão das caldeiras.

Divisão gera dúvida

A legislação determinou, em maio deste ano, que 70 por cento do Fundo Eleitoral devem financiar as campanhas de mulheres candidatas. O MDB reservará 70 milhões de reais; o PT, 63 milhões e o PSDB, 55 milhões. Seguem-se os demais.

Surgiram interpretações. Alguns partidos entendem que se destinam às que concorrem à Câmara dos Deputados e às Assembleias Legislativas. Outros incluem os cargos majoritários. Falta o Tribunal Superior Eleitoral decidir.

Cerco aos boatos

O secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Frazão, afirma que a lei brasileira permite a cassação de mandato se for comprovado envolvimento de político na disseminação de informações falsas, chamadas fake news. O mesmo vale para candidatos, que terão o registro suspenso.

Direito de escolha

A 14ª Vara Federal de Curitiba tem promovido audiências, exigindo a presença de autores de calúnias via redes sociais. Divulgam o pedido de desculpas ou são processados.

Reta das definições

O último dia para os partidos e coligações apresentarem requerimento de registro de candidaturas será 15 de agosto.

Balança mas não cai

O Comitê de Política Monetária do Banco Central abrirá, na terça-feira, a quinta reunião do ano. Antes das eleições haverá mais uma, a 18 de setembro. Assessores do Palácio do Planalto acham desnecessário diminuir a taxa atual de juros de 6,5 por cento. Quando Temer assumiu a Presidência, em maio de 2016, estava em 14,15 por cento. A redução não teve efeito favorável nas pesquisas de opinião.

Coisas nossas, muito nossas

A Controladoria-Geral da União quer saber detalhes sobre o caso: nos últimos cinco anos, os balanços da Eletrobras registram prejuízos. Mesmo assim, a estatal reservou 264,3 milhões de reais para distribuir como lucro a seus funcionários.

Há 50 anos

A 28 de julho de 1968, o governo confinou, sob vigilância federal, o ex-presidente da República Jânio Quadros em Corumbá, interior do Mato Grosso. Julgou que, por estar com direitos políticos suspensos, Jânio não poderia criticar e dar opiniões. Ficou por 120 dias nessa condição.

Mudou

Houve tempo em que o sonho dos partidos era ser o desaguadouro das angústias da sociedade. Hoje, viraram pesadelo com a descrença de muitos eleitores.

