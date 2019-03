Disputa na Vela festeja aniversário de Porto Alegre

XXV Copa Cidade de Porto Alegre de Vela de Oceano encerrou neste domingo(24), após dois dias de grandes regatas nas águas do Guaíba, com ventos de intensidade entre média e fraca e participação de mais de 50 barcos e 150 velejadores, divididos em cinco classes.

A XXV Copa Cidade de Porto Alegre de Vela de Oceano encerrou neste domingo(24), após dois dias de grandes regatas nas águas do Guaíba, com ventos de intensidade entre média e fraca e participação de mais de 50 barcos e 150 velejadores, divididos em cinco classes.

O barco Abaquar do Comandante Jairo Mazim, do Clube dos Jangadeiros, foi o grande campeão da competição na classe RGS, conquistando o título e garantindo o troféu rotativo da categoria. “É muito bom conseguir velejar com a família, ao lado do meu pai”, destacou Lucas Mazim, que competiu ao lado do pai, o comandante do Abaquar.

Pela classe IRC, o barco do Veleiros do Sul, Cest la Vie, do comandante Henrique Dias, foi o vitorioso. “É uma classe nova para nós. Tivemos vento fraco, o que dificultou a estreia, mas conseguimos acertar as regulagens e as estratégias, isso nos surpreendeu”, declarou.

No sábado, o Clube dos Jangadeiros sediou a primeira edição do JangaFest, com diversas opções gastronômicas, festival de cerveja e food trucks.

“A competição contou com uma belíssima premiação, presenças de diversas autoridades e muito prestígio. Foi uma homenagem como a nossa capital merece”, declarou o Comodoro do Clube dos Jangadeiros, Pedro Pesce.

“O Guaíba é uma marca de Porto Alegre e o seu pôr do sol é um dos grandes monumentos que nossa cidade possui. Com dois dias intensos de regatas, esta premiação parabeniza, com chave de ouro, a nossa cidade. Parabéns ao Clube dos Jangadeiros pela realização deste importante evento esportivo da vela gaúcha”, afirmou o vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim.

Além da presença do vice-prefeito, a cerimônia contou com a participação da Secretária de Desenvolvimento Social e Esportes, Nádia Gerhard, da Presidente da Câmara de Vereadores, Mônica Leal, e dos vereadores Ricardo Gomes e João Carlos Nedel. A Secretaria Estadual de Esportes e Lazer foi representada por Claiton Santos.