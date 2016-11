Um homem e um adolescente morreram, na noite desta terça-feira (29), em um acidente no quilômetro 367 da BR-386, em Fazenda Vila Nova, no Vale do Taquari.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, testemunhas informaram que duas motocicletas estavam disputando um racha na via lateral da rodovia. Uma delas atropelou o homem, de 55 anos. O adolescente, de 15 anos, estava na carona de uma das motos. Os condutores tiveram ferimentos leves.

