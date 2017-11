Disputa no ninho tucano

O site do PSDB nacional mostra de que lado está na sucessão do presidente Aécio Neves: faz propaganda aberta do senador Tasso Jeressati, com foto destacada, ignorando o adversário Marconi Perillo. O governador de Goiás tem o apoio de Aécio.

Fernando Henrique Cardoso sugere a terceira via: o super moderado Geraldo Alckmin, que detesta brigas, para comandar o partido. Como sempre, o médico nascido em Pindamonhangaba resiste.

Vai se atrasar

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse em Porto Alegre, ontem, que só pensará na candidatura à Presidência da República quando março chegar. O bonde estará lotado.

Meirelles ainda declarou que tem “total interesse na assinatura da recuperação fiscal do Rio Grande do Sul”. Sabe-se qual o seu jeito: estar com os dentes afiados para triturar.

Floreios

Não se poderia esperar que Meirelles fizesse um discurso de pessimismo ou que ressaltasse as mazelas da economia brasileira. De Sua Excelência, esperava-se apenas uma análise mais realista da situação. Acreditar que tudo vai melhorar é um fator de morosidade na tomada de decisões para corrigir desvios e combater perigos que se mostram evidentes.

O que dizer

Em uma das falas de Meirelles, ontem, poderia dedicar alguns minutos para definir: 1) qual a distribuição de encargos entre União, estados e municípios; 2) em que áreas e com que grau de intervenção devem atuar; 3) por que o governo fica com quase 70 por cento dos impostos arrecadados no país para depois devolver em conta-gotas?

Por tudo quanto se vivencia, é para demonstrar poder. Nada mais.

Ver para crer

“O Brasil voltou ao jogo” declarou o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, animando o time que pretende a reabertura dos cassinos. As aparências enganam. Referia-se aos 130 bilhões de reais para investir até o final do mandato Temer em mais de 7 mil obras. Só não explicou de onde sairá o dinheiro, já que o orçamento está em situação falimentar.

Papéis trocados

Em 1998, Fernando Henrique Cardoso enviou proposta de reforma da Previdência ao Congresso e o presidente da Câmara era Michel Temer, que não gostou. Na ocasião, os deputados derrubaram a idade mínima nos mesmos moldes sugeridos agora.

Malas quase prontas

Assessores vão propor a Lula que faça uma viagem rápida aos Estados Unidos, no final de dezembro, para ser recebido por Donald Trump. Vale lembrar: em maio de 1989, quando era candidato à Presidência pela primeira vez, enfrentou dificuldades para ser conversar com autoridades em Washington. Tinha barba, fumava charuto, defendia moratória da dívida externa brasileira e era amigo de Cuba.

Com a eleição, em 2002, tudo mudou: tapete vermelho e muitos salamaleques. Depois, a célebre definição de Obama que entrou no almanaque da política.

Experiência demonstra

Mais uma vez, repete-se o velho ditado: fácil é começar uma greve, difícil é terminar.

Não pega

No período de escolha de candidatos aos parlamentos, como ocorre agora, a maioria dos partidos busca convencer personagens do high society para que concorram. Esperam que as campanhas ganhem pitadas de charme, glamour e elegância. Os abordados já sabem que Política não é só festa e os aliciadores acabam se frustrando.

Como no cinema

Os orçamentos públicos podem ser assim definidos: a ficção comprovada ou o ingresso de volta.

Deixe seu comentário: