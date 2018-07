Disputado entre o PT e o PDT, o PCdoB pede a união da esquerda para as eleições de outubro

Disputado entre PT e PDT para fechar uma aliança ao Planalto, o PCdoB aprovou neste domingo uma resolução em que pede a união dos partidos de esquerda já no primeiro turno em resposta à adesão do centrão à candidatura do tucano Geraldo Alckmin.

O documento, chancelado pela direção nacional da sigla, conclama PT, PDT, PSB e PSOL a se unirem “desde já” no momento em que os partidos lançam candidatos próprios e, ao mesmo tempo, são alvo de investidas dos mais bem posicionados nas pesquisas, Ciro Gomes (PDT) e o ex-presidente Lula (PT). Apesar do documento, a avaliação é de que será muito difícil formar uma aliança de esquerda diante das divergências e interesses de cada partido.

“Este é o pleito eleitoral mais complexo desde a redemocratização. Não é por menos, trata-se de uma mudança de ciclo político, de recomposição de forças e alianças”, analisou durante o encontro a presidente do PCdoB, Luciana Santos. “Neste quadro, o que nos orienta é vencer as eleições e derrotar a agenda neoliberal e neocolonial que busca ganhar a legitimidade das urnas. Somados a esse objetivo maior, estão os objetivos diretos de nosso projeto eleitoral nesta disputa”, completou.

Luciana mencionou as metas do partido de seguir avante com pré-candidatura de Manuela D´Ávila à Presidência da República, garantir uma bancada forte no Congresso Nacional, reeleger o governador do Maranhão, Flávio Dino, e a senadora Vanessa Grazziotin (AM) e outras candidaturas ao Senado Federal e a vice-governador, passando pela superação da cláusula de desempenho de 1,5% de votos em nível nacional, e 1% de votos em pelo menos nove estados ou a eleição de deputados nesses nove estados.

O PCdoB pode lançar Manuela D’Ávila ao Planalto, mas também negocia acordo com o PT, considerado hoje mais natural para a legenda, ou com o PDT de Ciro Gomes.

O PSB, por sua vez, está mais próximo a Ciro ou pode declarar neutralidade, posição em que cada estado fará seu arranjo político de acordo com interesses regionais, sem uma aliança nacional formalizada.

Por fim, o PSOL deve ser o único a manter a candidatura de Guilherme Boulos até o fim da disputa. Pelo menos até a convenção nacional do PCdoB, em 1º de agosto, o discurso de dirigentes será o de que a união das legendas de esquerda se torna ainda mais importante após o acordo firmado entre o centrão — formado por DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade— e Geraldo Alckmin, pré- candidato do PSDB ao Planalto.

A aliança deu ao tucano cerca de 4 minutos e meio na propaganda de TV e fôlego à sua campanha, que estava desacreditada e empacada há meses com 7% nas pesquisas.

Deixe seu comentário: