Distância e precaução

Em time que está ganhando não se mexe. O ditado, que tem origem no futebol, aplica-se ao episódio que levou à desavença e à troca no comando da Advocacia Geral da União.

A participação direta neste momento de um órgão ligado à Presidência da República na Operação Lava Jato, como era intenção do titular substituído, daria no futuro a impressão de intromissão indevida.

A Policia Federal e o Ministério Público Federal têm mostrado resultados que entram para a História do combate à corrupção. Vão continuar sem ingerências até setembro de 2017 no cumprimento da missão.

MALHA FINA

O Tribunal Superior Eleitoral analisa 21 mil doações a partidos e candidatos feitas por pessoas sem capacidade econômica. Dispuseram-se a substituir as empresas que estão proibidas de fazer repasses. Deram-se mal.

AGORA VAI

Recebida com entusiasmo no Palácio Piratini a aprovação pelo Senado, esta semana, do Programa de Parcerias de Investimentos, criado nos primeiros dias do governo interino de Michel Temer. Serão eliminados entraves burocráticos com a garantia de segurança jurídica aos investidores privados. Um dos problemas hoje para assinatura de contratos é a instabilidade quando ocorre troca de governo.

SERÁ PRECISO AGIR

Há uma lista para justificar o retrocesso no ensino médio verificado desde 2011: falta de qualificação dos professores, ineficiência na gestão dos recursos, sistema de educação antiquado e desinteresse dos pais, entre outros. É preciso muito mais do que assinalar com xis ao lado de cada fator.

PASSO A PASSO

O Código de Defesa do Consumidor completa hoje 26 anos. Há, porém, um longo caminho a percorrer até sua aplicação plena.

O ponto de partida foi o decreto-lei, de 1938, que tratava dos crimes contra a economia popular. Em 1962, surgiu a Lei de Repressão do Poder Econômico. Mais tarde, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

ONDE VAI

De cada 100 reais produzidos no país, 37 reais e 35 centavos são canalizados para os cofres públicos. Assunto para os candidatos às eleições municipais tratarem, porque o retorno do bolo tributário às prefeituras é insuficiente.

QUANTOS

Está concorrida a banca de apostas em Brasília: levará a bolada quem acertar o número de deputados federais no plenário da Câmara segunda-feira à noite, quando Eduardo Cunha entrará em julgamento.

PARA SELECIONAR

Os organizadores do Festival Mundial de Mágicas vão aguardar o resultado das eleições municipais no Brasil para convidar alguns dos vencedores. Acreditam que a participação será exitosa pelo que demonstram nas campanhas.

RÁPIDAS

* O governador José Sartori convocou o secretariado para reunião segunda-feira à tarde. O foco será a segurança pública.

* O Tribunal Regional Eleitoral começará a julgar, na próxima semana, decisões de 1ª instância que negaram registros de candidatos.

* Saiu de cartaz o filme Culto à Impunidade, que tinha reprises frequentes.

* A 22 dias do registro dos votos na urna eletrônica, dispara o desconfiômetro eleitoral.

* Candidatos que percorrem Porto Alegre estão em condições de escrever tratado sobre o fígado, tantas as provas a que se submetem da manhã à noite.

Comentários