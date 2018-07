O presidente Michel Temer reuniu vários integrantes do governo para tratar da construção de linhas de transmissão que ampliarão a distribuição de energia em Roraima. O governo trabalha em um acordo com a comunidade indígena local para diminuir os impactos da obra em suas terras, o ministro Gustavo Rocha e o presidente da Funai também participaram do encontro.

