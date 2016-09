Distribuidor de drogas sintéticas é preso em viamão

Um homem foi preso, na tarde desta quinta-feira (8), por tráfico de drogas sintéticas e tentativa de homicídio contra policiais civis da 4ª DIN do Denarc, em Viamão.

Segundo o delegado Maurício, titular da 4ª DIN, os agentes monitoravam suspeito de realizar tráfico de ecstasy de Viamão para outras cidades da Região Metropolitana e também Porto Alegre. Após alguns momentos de acompanhamento do automóvel conduzido pelo suspeito, os policiais civis montaram barreira em frente a um posto de combustíveis, localizado no bairro Santa Cecília, em Viamão.

Ao perceber a ação dos policiais, o criminoso avançou com o carro contra os agentes que estavam a pé, não os atingindo porque eles conseguiram pular para o lado e desviar do veículo.

Logo após, o homem colidiu contra o veículo utilizado pelos policiais, causando grandes danos materiais e colocando os agentes em risco.

Com o bandido foi encontrada uma mochila com 560 comprimidos de ecstasy. R.F.P., de 27 anos de idade, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

O Diretor de Investigações do Narcotráfico do DENARC, Delegado Mario Souza, destacou “a pronta resposta na ação dos policiais civis, uma vez que mesmo sendo vítimas de tentativa de homicídio, com suas vidas em risco, utilizaram corretamente os procedimentos e conseguiram efetuar a prisão do criminoso e apreensão de grande quantidade de droga.” Ainda destaca que “o crime de tentativa de homicídio é qualificado e tem pena majorada eis que praticado contra policiais civis”. O preso seria encaminhado ao sistema prisional.

