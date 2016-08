Distribuidor de LSD é preso em flagrante em Sapucaia do Sul

Policiais civis da 1ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico interceptaram uma negociação de drogas sintéticas na tarde desta quinta-feira (7), em Sapucaia do Sul. Na ação, um homem foi preso em flagrante com 485 pontos de LSD.

Segundo o delegado Guilherme Calderipe, as investigações apontaram que a droga seria comercializada em uma rave no próximo final de semana, na Capital. “O comércio ilegal de drogas sintéticas está sendo monitorado constantemente pelas equipes de investigação e novos trabalhos nessa área devem ser realizados brevemente”, afirmou Calderipe.

O diretor de Investigações, delegado Mário Souza, ressaltou a quantidade de LSD apreendida. “É expressiva e denota a inserção do suspeito no mercado ilícito de entorpecentes.” Ainda conforme o delegado, o indivíduo era um dos grandes fornecedores do produto na Capital e Região Metropolitana. Ele já tinha antecedentes criminais por furto e porte ilegal de arma de fogo. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

