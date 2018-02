Distribuidora Temperalle realizou série de cursos e consultorias no Sebrae/RS no ano passado e, com novo posicionamento, planeja crecimento para 2018

Investir em sabores naturais e fazer disso um negócio foi o objetivo do casal de empreendedores Nilmar Machado da Rosa e Camila Oliveira. Ele, com experiência em restaurantes e na área financeira, ela, bancária, tinham um gosto em comum: alimentos com temperos mais puros e livres de sódio. A partir disso nasceu, em 2014, na cidade de Canoas, a Temperalle Alimentos. A empresa participou recentemente de uma série de capacitações no Sebrae/RS para potencializar processos e modificar a identidade visual.

Nilmar Machado da Rosa contabiliza longos anos de experiência na área de restaurantes, onde atuou na área financeira, tempo que lhe permitiu contato com outras áreas do negócio. Anos mais tarde, juntamente com a esposa, decidiram que havia uma oportunidade para investir em um negócio de temperos que privilegiasse o sabor mais natural, sem adição de sódio. “Então, nasceu a distribuidora Temperalle. O mercado era bastante dominado por São Paulo, mas aos poucos novas empresas foram nascendo, inclusive no Rio Grande do Sul, como a nossa”, conta.

O casal apostou em produtos premium, com alta qualidade e seleção de matéria-prima, buscando as melhores alternativas de tempero para cada tipo de produto. Seus clientes são supermercados e lojas especializadas, e a produção mensal alcança 60 mil embalagens. Os empreendedores, no entanto, afirmam que é importante sempre buscar suporte para melhorar. “Encontramos no Sebrae/RS o auxílio para nos adequarmos e crescermos. Hoje, temos uma empresa bem estruturada, com uma nova identidade visual e diversos projetos para 2018”, ressalta.

O ano de 2017 foi focado no aprimoramento do negócio. Conforme conta a técnica da Regional Sinos, Caí e Paranhana do Sebrae/RS Tatiane Zago Medeiros, os empresários contaram com algumas soluções oferecidas pela entidade. “Inicialmente, eles solicitaram o Atendimento Especializado in loco, ou seja, fomos visitá-los para fazer um diagnóstico completo e, então, sugerir melhorias para a empresa”, disse.

A ténica aponta que, a partir do plano de ação proposto com o Atendimento Especializado – Estratégia (Planejamento Empresarial), foi possível identificar as áreas prioritárias, como a realização do Curso Boas Práticas de Fabricação de Alimentos, visando a regularização de alvarás exigidos pelo município. Já a contratação da Consultoria em Gestão em Finanças teve como objetivo organizar o fluxo de caixa. “Aos poucos eles foram implementando uma série de outras ações, incluindo as consultorias SebraeTEC, voltadas para processos e produtos com foco na logística e gestão de estoques; e adequação de layout produtivo”, relembra a técnica. Outra mudança, mais recente, foi a identidade visual da empresa.

O novo posicionamento, que incluirá trabalho efetivo em redes sociais, melhorias na estrutura física da fábrica e parceria com empresas maiores, reflete a visão do casal. “Nosso slogan ‘sabor que desperta emoções’ é resultado do compromisso em oferecer bons produtos, e que possam gerar convivência entre as pessoas”, finaliza Nilmar Machado da Rosa.

Deixe seu comentário: