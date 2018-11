A Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica lançou uma campanha de prevenção contra os acidentes ocorridos por contato com a fiação da rede elétrica. Com o slogan “É aí que mora o perigo”, a iniciativa tem como público-alvo cerca de 120 milhões de consumidores. Dentre as recomendações está a de nunca instalar antena de TV em ponto próximo aos fios da rede.

Deixe seu comentário: