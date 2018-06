As vendas de aços planos por distribuidores do País caíram 15,8 por cento em maio sobre o mesmo período do ano passado, para 203 mil toneladas, impactadas pela paralisação dos caminhoneiros autônomos, informou nesta terça-feira a associação que representa o setor, Inda. Na comparação com abril, as vendas recuaram quase 10 por cento.

