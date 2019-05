O analista de sistemas Jorge Antonio Batalino Riguette, de 67 anos, apontado com um dos 100 maiores distribuidores de pornografia infantil pela internet no mundo, foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão, em 30 de abril, pela Justiça Federal em Nova Friburgo, na Região Serrana. Riguette é investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro.

