Distrito Criativo de Porto Alegre acontece no sábado (17) dedicado à cultura, gastronomia, educação e sustentabilidade. É o Dia C com mais de 220 horas de eventos simultâneos

Mais de 30 membros do Distrito Criativo de Porto Alegre uniram-se para promover uma verdadeira maratona de eventos na capital. No próximo sábado, 17/03, a região conhecida por sediar mais de 90 iniciativas ligadas às Economias Criativa, do Conhecimento e da Experiência, será palco de 24 horas de atividades de cultura, educação, gastronomia e sustentabilidade.O Dia C é um evento coletivo de empreendedores do Distrito Criativo que tomará conta das ruas do Polo localizado entre os bairros Floresta e São Geraldo, uma área conhecida historicamente na Capital como 4o Distrito. Uniram-se, ainda, à programação do Dia C, alguns estabelecimentos localizados nos bairros Moinhos de Vento e Independência.

Artistas e empreendedores locais promoverão mais de 45 atividades simultâneas, resultando em 24 horas ininterruptas de eventos, no sábado (17/03), iniciando à meia-noite de sexta (16/03) para sábado (17/03) e finalizando após a meia-noite de sábado (17/03) para domingo (18/03). Somando as atividades do Dia C, serão mais de 220 horas deeventos, que vão desde shows, cursos, palestras, recitais, oficinas, exposições, gastronomia, livepainting, performances, horta urbana, brechó, antiquário, ateliês abertos, sarau, arquitetura, feira de ciclismo, cervejas artesanais, declamação de poesia, entre outras atrações.

Para os amantes da arte, serão mais de onze exposições, entre elas, artes plásticas, cerâmica, batik e mostras fotográficas. Na moda, oficinas de costura e brechós invadem a programação com a pegada sustentável. A gastronomia farta oferece mais de sete eventos de alimentação, desde um Festival de Cucas, passando por comidinhas vegetarianas, almoços, feijoada eum jantar à francesa sob reserva.

Em comemoração ao St. Patrick’s Day, a cerveja e toda a cultura que a envolve, ganhou destaque na programação gastronômica do Dia C. Diversos locais participantes oferecerão cervejas artesanais e dois empreendimentos localizados no Distrito Criativodedicados à produção e comercialização de cerveja, o 4Beer Cervejas & Cultura e o Distrito Porto Cervejeiro,preparam programações direcionadas aos amantes da popular “loira gelada”. Durante todo o diamúsica dos mais variados estilos em locais diversos, Bossa Nova, Samba, Blues, Música Clássica, Rock, etc. À noite, a trilha sonora fica por conta de Luiz Fernando Rocha em um show de Jazz, Duo Jazz, Ricardo Silvestrin e Banda, Beatles Fan Club Band, entre outras atrações musicais.

A programação completa com os horários e locais está em: https://distritocriativo.wordpress.com/dia-c/

Distrito Criativo de Porto Alegre

O Distrito C é um Polo de Economia Criativa, Economia do Conhecimento e da Experiência, constituído por artistas e empreendedores, localizado próximo ao Centro Histórico, nos bairros Floresta e São Geraldo, incluindo partes dos bairros Independência e Moinhos de Vento.

O Distrito C foi concebido em 2013 e organizado, inicialmente, pela UrbsNova Porto Alegre– Barcelona, uma agência de design social que busca promover formas inovadoras de organização social com impacto positivo nas comunidades. Hoje, o Distrito Criativo de Porto Alegre reúne mais de 90 negócios e empreendedores.

Polo Distrito C

Dia C/ 17 de março (sábado)/ 00h às 00h/ Distrito Criativo de Porto Alegre– vários locais e horários (consultar programação completa no link)

Deixe seu comentário: