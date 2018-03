Estão em andamento as obras de pavimentação asfáltica do Distrito Industrial de Carazinho, na Região Norte. A ação é resultado da Consulta Popular, que priorizou investimentos no ano de 2017. O governo do Estado repassou, em janeiro, 260,8 mil reais, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em uma ação do Departamento de Apoio aos Municípios.

