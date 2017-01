Ditador comunista ordena que comissÃ¡rias usem saias curtas para impulsionar o turismo

A Air Koryo, companhia aérea estatal da Coreia do Norte, é considerada a pior empresa de aviação do mundo. Há mais de 20 anos, ela não adquire uma nova aeronave.

Mas para o ditador do país, Kim Jong-un, a última posição no ranking mundial pode ser revertida com uma medida simples, de acordo com reportagem do “Sun”: comissárias de bordo com saias curtas.

Tudo foi explicitado no calendário de 2017 da companhia. As tradicionais paisagens rurais e os cartões-postais históricos foram substituídos por jovens aeromoças com modelitos considerados bastante ousados para o padrão do país comunista, tido como o mais fechado do planeta.

O objetivo do líder é impulsionar o turismo e turbinar a economia do país asiático, que sofre embargo econômico de potências ocidentais.

“É a primeira vez que um calendário oficial da Coreia do Norte traz fotos de comissárias de bordo, bem diferente das edições anteriores, que só tinham paisagens e locais culturais”, disse uma fonte à agência sul-coreana Yonhap News.

Turismo na Coreia do Norte nunca foi fácil. Porém, a partir de 2013, o país iniciou uma campanha para se tornar mais convidativa, com atrativos que incluem até surfe na costa leste. Quase a totalidade dos turistas estrangeiros – que vêm principalmente da China – visitam os pontos mais famosos do país com pacotes formatados por agências norte-coreanas, controladas obviamente pelo Estado.

Não é incomum comissários de bordo ordenarem que visitantes deletem fotos de recordação em voos e outras imagens que eles não considerem apropriadas.

Comentários