O ditador Kim Jong Un comparece a show de artistas sul-coreanos em Pyongyang

O líder norte-coreano Kim Jong Un e sua esposa compareceram neste domingo (01) ao primeiro show de artistas sul-coreanos em Pyongyang em mais de uma década, informou a agência de notícias Yonhap, que citou como fonte o ministro da Cultura da Coreia do Sul.

A visita de artistas da Coreia do Sul é o episódio mais recente de uma série de iniciativas de reconciliação, antes da aguardada reunião de cúpula entre Kim Jong Un e o presidente sul-coreano Moon Jae-in em 27 de abril.

O processo de distensão acontece depois de vários anos de tensão, provocada pelos programas de testes nucleares e de desenvolvimento de mísseis da Coreia do Norte, que resultaram em várias sanções da ONU (Organização das Nações Unidas).

Coreia do Sul e EUA

A Coreia do Sul e Estados Unidos iniciaram neste domingo os exercícios militares conjuntos anuais, de forma mais discreta que o habitual, em um contexto de degelo diplomático com a Coreia do Norte.

Os Jogos Olímpicos de Inverno celebrados na cidade sul-coreana de Pyeongchang em fevereiro possibilitaram uma aproximação entre as duas Coreias: os governantes dos dois países se reunirão no fim de abril, antes de um esperado encontro entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un.

Os exercícios, batizados de Key Resolve e Foal Eagle, que acontecem a cada ano na mesma data, foram adiados para não coincidir com os Jogos de Pyeongchang. E em uma tentativa de não prejudicar o aparente melhor momento das relações diplomáticas com a Coreia do Norte, Seul e Washington decidiram realizar as manobras durante um mês, metade do tempo habitual.

Os exércitos sul-coreano e americano também optaram por não utilizar determinadas armas estratégicas, de acordo com Seul. Os exercícios sempre aumentam a tensão na península coreana, já que o regime de Pyongyang, que tem armamento nuclear, considera as manobras um treinamento geral para uma invasão de seu território.

Mas um alto funcionário do governo sul-coreano que viajou a Pyongyang no início de março, afirmou que Kim Jong Un “entende” a decisão adotada por Estados Unidos e Coreia do Sul de prosseguir com as manobras militares.

Foal Eagle é um exercício que reúne 11.500 soldados americanos e 290.000 militares sul-coreanos, enquanto o Key Resolve é um exercício de comando baseado em simulações por computador. As manobras começam no mesmo dia em que estrelas sul-coreanas do K-pop farão um show histórico em Pyongyang.

