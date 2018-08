Divaldo Franco recebe hoje homenagem na Assembleia gaúcha

O médium e escritor espírita Divaldo Pereira Franco estará hoje em Porto Alegre para uma homenagem na Assembleia Legislativa. Será às 14h, no Plenário 20 de Setembro. O período do Grande Expediente será ocupado pelo deputado Pedro Westphalen (PP), que fará homenagem a Divaldo. Aos 91 anos, Divaldo Franco assinala 70 devotados à causa espírita e às crianças das periferias de Salvador, na Bahia. Para este último fim, fundou, em 15 de agosto de 1952, junto a Nilson de Souza Pereira, a instituição de caridade Mansão do Caminho, que ajuda diariamente cerca de seis mil pessoas e abriga mais de três mil, centenas delas registradas como filhos do médium. Os direitos autorais de seus mais de 250 livros psicografados, que já venderam mais de oito milhões de exemplares, foram doados em cartório para esta e outras instituições filantrópicas. Divaldo já percorreu mais de 50 países divulgando a doutrina em palestras de ampla publicidade.

A agenda do novo presidente do STF

Futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que já foi advogado do PT e atuou na defesa de Zé Dirceu, reuniu-se ontem, último dia para registro de candidatos nas eleições 2018, com o petista Jaques Wagner, ex-governador da Bahia, segundo a coluna Radar, da Veja.

Indenização pela falta de água

A Agergs, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, debateu ontem, em audiência pública, a compensação financeira aos cidadãos que sofrem com a falta d’água. O relator do processo, Alcebíades Santini, reuniu-se com entidades representativas do Estado e dos municípios para sugerir melhorias à Resolução Normativa, que discute o ressarcimento à população.

A Agergs definiu que, “caso a falta de fornecimento supere 12 horas mensais, o consumidor tem o direito da compensação financeira na futura conta, em até dois meses, com o respectivo desconto apropriado em decorrência da falta de água”. O Rio Grande do Sul é o primeiro Estado a desenvolver uma norma que beneficia os usuários pelo desabastecimento.

Investimento em Canela é suspenso

A prefeitura de Canela confirmou a retirada do projeto de lei que autorizava a concessão do Parque do Palácio à iniciativa privada para a construção de um centro de eventos, um hotel e 40 lojas.

Assembleia terá 783 candidatos

No final do prazo para o registro no Tribunal Superior Eleitoral, ontem, um total de 783 candidatos estavam inscritos na disputa pelas 55 vagas de deputado estadual para as eleições de 2018. A média é de 14,2 candidatos por vaga.

