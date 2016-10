Dívida pública brasileira tem queda de 0,04% em agosto, para R$ 2,95 trilhões

A dívida pública federal brasileira, que inclui os endividamentos interno e externo do governo, registrou redução marginal de 0,04% em agosto em relação a julho, para R$ 2,95 trilhões. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (17) pelo Tesouro Nacional.

Essa pequena redução se deve principalmente ao maior resgate de papéis no período. O governo quitou dívidas que tinha com investidores no valor R$ 99,55 bilhões e, ao mesmo tempo, novas emissões de papéis da dívida totalizaram R$ 66,38 bilhões. Com isso, houve um resgate líquido (acima das emissões) de R$ 33,17 bilhões.

Também houve em agosto despesa com juros de R$ 31,84 bilhões, que contribuiu para elevar a dívida em igual proporção. Os números da dívida pública de agosto estão sendo divulgados com um mês de atraso por conta de uma paralisação de servidores do Tesouro Nacional, que já chegou ao fim.

Dívida interna

No caso da dívida interna, houve queda de 0,07% em agosto, para R$ 2,83 trilhões. A queda decorre do resgate líquido de papéis no período, compensado quase totalmente pelas despesas com juros, que impulsionaram a dívida para cima em agosto.

A expectativa do Tesouro Nacional é de que a dívida pública continuará avançando em 2016 e deverá ultrapassar a barreira dos R$ 3 trilhões no fim deste ano, podendo chegar a R$ 3,3 trilhões. (AG)

