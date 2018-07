Dívida pública federal atinge R$ 3,75 trilhões

A dívida pública federal, que inclui os endividamentos do governo dentro do Brasil e no exterior, cresceu 1,01% em junho, para R$ 3,754 trilhões, informou a Secretaria do Tesouro Nacional nesta quarta-feira (25). Em maio, a dívida somava R$ 3,716 trilhões. O aumento da dívida pública em junho ocorreu unicamente por conta das despesas com juros da dívida pública.

Deixe seu comentário: