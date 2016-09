Dividindo a bancada do “Jornal Nacional” por 14 anos, Fátima Bernardes e William Bonner comandaram coberturas históricas

Anotícia da separação de Fátima Bernardes, 53 anos, e William Bonner, 52, após 26 anos de casamento, continua repercutindo no Brasil. Companheiros de bancada durante 14 anos no “Jornal Nacional”, os jornalistas comandaram coberturas históricas, como a dos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001 nos Estados Unidos e de quatro Copas do Mundo.

Bonner e Fátima eram considerados um dos casais mais influentes do País, recebendo o apelido de “Casal Telejornal” do “Casseta & Planeta”.

Em uma das coberturas esportivas mais marcantes do telejornal, na Copa do Mundo de 2002, Fátima apresentou o “Jornal Nacional” ao vivo da Coreia do Sul e do Japão, sempre perto da seleção e, inclusive, ganhando o título de “musa da Copa” dos jogadores. E em 2007, durante o Pan do Rio de Janeiro, a jornalista seguiu a tendência e apresentou o jornal de alguns locais de competição.

Já na cobertura das Eleições 2002, o telejornal promoveu rodadas de entrevistas ao vivo, no próprio cenário, com os quatro principais candidatos à presidência da República. E nos atentados às Torres Gêmeas em 11 de Setembro, o ex-casal de jornalistas comandou uma edição especial do programa com uma hora de duração.

Trajetória.

Os 14 anos juntos no ar fizeram com que o casal criasse um vínculo com os telespectadores, e se tornasse íntimo dos fãs que acompanharam a trajetória dos jornalistas.

Fátima e Bonner são pais dos trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz, nascidos em outubro de 1997. O trio é fruto de uma inseminação artificial. Após uma longa batalha para tentar engravidar, o casal recorreu ao procedimento de fertilização in vitro. Fátima tinha 33 anos quando deu à luz os trigêmeos, que passaram os primeiros 25 dias de vida na UTI.

Em 2014, ela falou sobre o tema a Pedro Bial no programa “Na Moral”. “Reprodução assistida para mim tem algo de muito feliz, alegre, de um sucesso da medicina e de ter nascido em uma época que eu pude aproveitar este progresso”, disse.

Nascido em Ribeirão Preto (SP), em 1963, William Bonemer Junior começou a carreira na Bandeirantes. Em 1986, entrou na Globo como apresentador do “SPTV” e mudou o sobrenome para Bonner. Passou pelo “Jornal Hoje”, “Fantástico” e “Jornal da Globo” e assumiu a bancada do “Jornal Nacional” em 1996, onde continua até hoje. A partir de 1999, passou a acumular também a função de editor-chefe do jornalístico.

Ex-bailarina, nascida no Rio, Fátima entrou na emissora em 1987 e trabalhou com Bonner no “Jornal da Globo”, em 1989. Após passagens pelo “Fantástico”, “RJTV” e “Jornal Hoje”, ela voltou a dividir bancada com o marido em 1998, no “Jornal Nacional”, onde ficou até 2011.

Em 2012, Fátima deixou o telejornal para apresentar o programa de entretenimento matinal “Encontro”, sendo substituída por Patrícia Poeta. Na época, houve rumores de uma crise no casamento.

