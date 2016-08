O polêmico site “Football Leaks” causou mais uma ao revelar o contrato de Luis Suárez com o Barcelona. No clube espanhol desde o fim da última Copa do Mundo, o atacante foi vendido pelo Liverpool (seu antigo clube) por 65 milhões de libras ou 82 milhões de euros, se tratando do câmbio na ocasião (R$ 338 milhões hoje), segundo revelou o portal.

Ainda de acordo com as informações site, a compra foi parcelada em cinco vezes – pagas em julho de 2014, janeiro de 2015, julho de 2015 e janeiro de 2016 – e os catalães ainda devem uma parcela de R$ 67,6 milhões aos Reds.

De forma anônima, o site “Football Leaks” foi criado em setembro de 2015 e, de lá para cá, tem vazado contratos ligados ao mundo da bola. Autoridades apontam que o portal é mantida de Portugal.

O camisa 9 tem contrato até junho de 2019 com os blaugranas.

