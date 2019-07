A nona edição do festival Lollapalooza já tem data marcada! Se você é fã do festival já vai marcando na sua agenda que o mês de abril promete fortes emoções! O Lolla 2020 vai rolar nos dias 3, 4 e 5 de abril, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A edição de 2019 reuniu mais de 246 mil pessoas, em um mistura de sons, passando pelo rock, rap, indie, pop, eletrônico.

Até o momento, não há mais detalhes sobre ingressos e atrações para a nona edição do Lollapalooza.

