Divulgados os nomes das novas prendas do RS

As novas prendas do Rio Grande do Sul foram escolhidas na madrugada deste domingo (19), em Lajeado, no Vale do Taquari. Durante este fim de semana, 73 candidatas realizaram provas de conhecimento e artística na 49ª edição da Ciranda Estadual de Prendas, promovida pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho.

Ganhadoras

Categoria Mirim: Rafaela Prietsch dos Santos, do CTG Mate Amargo, de Rio Grande.

Categoria Juvenil: Isabella Nunes da Silva, do CTG Estância da Serra, de Osório.

Categoria Adulta: Gabriela Sarturi Ringão, do DTG Noel Guarany, de Santa Maria.

