Divulgados os seis finalistas do PrÃªmio Top Branding

Foram conhecidos na quarta-feira (14) os seis finalistas do Prêmio Top Branding, que vai eleger o melhor comercial ou vídeo de branding por meio de votação em real time durante o evento Top of Mind 2017, em Porto Alegre.

O prêmio, uma iniciativa da revista Amanhã, foi aberto a empresas e marcas com sede no Rio Grande do Sul, suas agências ou produtoras, que inscreveram o total de 61 comerciais veiculados em televisão ou internet no período de abril de 2015 a abril de 2017. Os vídeos foram restritos à categoria branding, conforme conceito avaliado por um júri técnico, somando o total de 40 concorrentes.

Os seis vídeos serão apresentados no telão para que o público presente possa votar com seus smartphones no portal Amanhã, durante a premiação do Top of Mind, no dia 22 de junho, na Sogipa, na Capital. Os finalistas são:

Lojas Renner/Campanha: Flor

Agência Paim – Diretor de criação: Rodrigo Pinto

Massey Ferguson/Campanha: Pulsa Forte no Campo

Agência e21 – Diretor de criação: Lucas Araújo

Piá/Campanha: Piá Produtores

Agência Matriz – Diretor de criação: Roberto Philomena e Mauricio Oliveira

Rádio Gaúcha/Campanha: Gaúcha 90 anos

Agência Competence – Diretor de criação: Marcelo Pires

Sicredi/Campanha: Institucional 2017

Agência Morya – Diretor de criação: Fábio Bernardi

Zaffari/Campanha: Só não dá para economizar

Agência Matriz – Diretor de criação: Roberto Philomena e Mauricio Oliveira

