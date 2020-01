Verão Dixon Comunicação começa 2020 com novos clientes no litoral

21 de janeiro de 2020

O ano começou agitado para a Dixon Comunicação – assessoria com foco em imprensa, produção de conteúdo e estratégia digital – com dois novos clientes nos segmentos da construção civil e arquitetura. Após ser contratada para diversos lançamentos imobiliários de alto padrão nos últimos anos, a empresa, que tem sede em Porto Alegre, entrou 2020 com as contas da Melnick Even e Arcádia Urbanismo, responsáveis pelo empreendimento Sunset, condomínio de luxo a ser construído em Xangri-lá. Outra novidade é a conta da Mostra Murano Decor, em Capão da Canoa, realizada no Condomínio Murano da Pioner & Teixeira Empreendimentos. Ambos os empreendimentos promoverão diversos eventos nesta temporada.

Já em Porto Alegre, um dos clientes fixos da empresa é a Dallasanta, uma das maiores gestoras de ativos imobiliários do Sul do Brasil. Além das construções e gestão imobiliária, a Dallasanta também é a responsável pelo Paseo Zona Sul e Trend Boutique Mall, ambos diariamente pautados na imprensa com seus eventos culturais gratuitos, como shows e feiras. A Dixon Comunicação é reconhecida no âmbito da construção civil por cobrir e divulgar diferentes inaugurações do setor. Apenas em 2019 a equipe colaborou com mais de dez lançamentos de alto padrão no Rio Grande do Sul com a parceria da 2Day Consultoria e CRZ Branding.

Ana Paula Dixon, founder da agência, acredita que as perspectivas da empresa para 2020 vão ser ainda melhores dentro do segmento imobiliário, já que o mesmo tende a crescer 3% conforme recente estimativa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). “É gratificante criar pautas que trazem relevância e resultados aos clientes. Apesar das incertezas e das transformações do mercado da comunicação, nota-se a valorização dos profissionais que atuam na produção de conteúdo, na busca por mídia espontânea e na gestão de relacionamento”, comenta a empresária.

Além de construção civil, a Dixon atende contas como o empresário e palestrante Otelio Drebes – fundador das Lojas Lebes, idealizador do Prêmio Fala, Professor!. Em três anos, a assessoria emplacou mais de 2.500 notícias em jornais, portais, rádios e televisões do RS, SC e SP, com a divulgação de cerca de 150 palestras e das duas edições do Prêmio Fala, Professor!.

Nacionalmente, a assessoria faz o planejamento de comunicação, cobertura digital e advocacy à entidade sem fins lucrativos Psoríase Brasil. A associação trabalha pelos direitos do paciente com psoríase de forma incansável buscando melhorar as políticas públicas e o acesso ao diagnóstico e aos tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso, a empresa atua junto ao poder público em nível municipal, estadual e nacional. Há mais de cinco anos a assessoria participa de ações em Brasília e campanhas pelo Dia Mundial da Psoríase, conseguindo emplacar jornais nacionais e regionais.

Também fazem parte da cartela de clientes da Dixon o Grupo Koh Pee Pee, Industrial Boituva, St. Trois e Instituto de Estudos Culturais e Ambientais (IECAM) com Projeto Ar, Água e Terra: Vida e Cultura Guarani, patrocinado pela Petrobrás. Além dos clientes fixos, a empresa realiza jobs frequentes à Allgayer Engenharia, ao designer Adalberto Amorim, SZ Working, Grupo Pugen, Tomasseto Engenharia, Fernanda Saffer, entre outros. Para atender as demandas necessárias à comunicação integrada há uma equipe fixa de jornalistas e também um hub de profissionais das áreas de design, eventos, produção de vídeos, estrategistas digitais, entre outros.

