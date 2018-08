DJ mais jovem do Brasil, Rivkah, chega ao Festival de Cinema de Gramado

Depois de oito edições de sucesso, a Carpe Vita chega com sua Winter Party no festival de cinema de Gramado, na Serra Gaúcha. O evento acontece no sábado (25), na ExpoGramado e terá a temática de Alice no País das Maravilhas.

Além do tema, o evento também terá o circo-teatro do Grupo Tholl, que entra em cena com intervenções artísticas como acrobacias e malabarismo. Todo espetáculo é regido por maestros e um dos destaque será a DJ Rivkah, menina prodígio de apenas 10 anos e pouco mais de 2 anos de carreira.

Também marcam presença o dueto mineiro Dubdogz, maior destaque no último ano do house music. Completam o repertório Santti, Evokins, Andressa Flemming, Thiago Lucena e Tuta Menezes.

Rivkah

Com pouco mais de dois anos de carreira, Rebecca Rangel, é conhecida no meio artístico como DJ Rivkah. Apaixonada por House Music, a menina de apenas 11 anos é formada pela DJ School e trabalha com um repertório variado de acordo com o estilo de cada festa.

Após viver a maior parte de sua infância na Noruega, Rebecca retornou ao Brasil em 2016 e passou a sofrer bullying na escola por ter cabelos azuis e piercing no nariz. Por isso criou um canal no youtube chamado de Rebecca AG, que ajuda outras crianças a enfrentar essas questões e conquistou relevância com a hashtag #RebeccaAjudaVoce.

Serviço:

O que: Carpe Vita Winter Party 2018

Quando: Domingo 25 de Agosto.

Horário: 15h

Onde: ExpoGramado – Avenida Borges de Medeiros, 4111, Centro

Gramado/RS

Convites: www.bluetickets.com.br

Deixe seu comentário: