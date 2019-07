Finalmente o feat anunciado pela cantora Anitta com o DJ Snakefoi lançado! Em “Fuego”, Anitta canta misturando inglês e espanhol. Nesta quinta-feira (25), Snake lançou seu álbum “Carte Blanche” e nele tem músicas cheias de influências latinas como “Fuego” com Anitta, Sean Paul e Tainy; o sucesso eletrizante “Taki Taki” com Selena Gomez, Ozuna e Cardi B e “Loco Contigo” feat. J Balvin e Tyga.

Confira o dueto e o álbum novo do DJ:

