DL Games apresenta primeira linha de computadores gamers na 13ª Eletrolar Show

A DL Games, nova unidade de negócios do Grupo DL, estreia no mercado de eletrônicos e apresenta sua primeira linha de computadores gamers na 13ª Eletrolar Show, a maior feira B2B de tecnologia da América Latina. Com custo acessível, os equipamentos foram projetados para rodar os games mais jogados da atualidade, por meio da otimização dos componentes, o que garante o melhor desempenho durante a utilização, sem travamentos ou quedas de FPS.

PCs Gamers em exibição na Eletrolar Show:

DL Games Action. O gabinete possui design trabalhado na cor preta, com detalhes em cinza chumbo na parte frontal. Apresenta lateral totalmente transparente, permitindo observar os componentes em funcionamento. Máquina composta pelo processador Intel G4600 de 7ª geração, placa de vídeo Geforce GT 1030, da NVIDIA e a memória RAM de 8GB DDR4. Esta configuração foi especialmente desenvolvida para promover uma experiência em jogos no estilo MOBA, FPS, FPA e MMORPG, em configurações médias, com boa fluidez gráfica em alta resolução.

DL Games Rush. A máquina chama a atenção por conta do seu chassi moderno. Preto com detalhes metálicos, o gabinete permite ao público observar todos os componentes que integram o equipamento, já que possui ampla abertura lateral. Conta com processador Intel Core i3 da 7ª geração, placa de vídeo NVDIA Geforce GTX 1050 e memória RAM de 8GB DDR4. A otimização da máquina possibilita rodar todos os jogos do momento, com fluidez e gráficos perfeitos.

De acordo com o levantamento Most Popular Core PC Games, realizado pela Newzoo em abril deste ano, integram a lista dos 10 jogos mais jogados pelo público gamer: League of Legends (LoL), Hearthstone: Heroes of Warcraft, Fortnite, Playerunknown´s Battlegrounds (PUBG), Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Overwatch, Minecraft, World of Warcraft (WoW), Raibow Six: Siege e Grand Theft Auto V.

Estande com experimentação. No estande da DL Games, os visitantes poderão experimentar computadores com capacidade de processamento e gráfico superiores às máquinas convencionais. O modelo Ultra 1, por exemplo, conta com processador Intel Core i5 de 7ª geração e placa de vídeo Geforce GTX 1060. A máquina Ultra 2, por sua vez, apresenta processador Intel Core i7 da 7ª geração e Geforce GTX 1060. Ambos os desktops possuem memória RAM de 8GB DRR4.

“Hoje, os computadores voltados ao público gamer possuem custo elevado e, por conta disso, queremos oferecer uma máquina com configurações otimizadas para cada jogo, garantindo dessa maneira bom custo-benefício e uma experiência de jogo agradável ao público. Com este desenvolvimento exclusivo, garantimos o melhor de cada jogo e maior fluidez na experiência” ressalta Luciano Neto, Gerente de Produtos da DL Games.

Deixe seu comentário: