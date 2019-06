Dmae alerta falta de água por conta de manutenções nesta terça e quarta-feira

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta terça-feira (25), que o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) fará diversos serviços de melhorias nas redes de água entre hoje e quarta-feira (26) aproveitando assim que o menor consumo de água, típico dessa estação, diminui o transtorno para os usuários. A concentração de serviços nos meses mais frios do ano é um procedimento padrão do Dmae, com o objetivo de corrigir e prevenir eventuais fragilidades operacionais nos vários sistemas de abastecimento da cidade, antes das temperaturas mais altas. Em caso de chuva, os serviços serão transferidos.

Terça-feira (25)

A manutenção ocorrerá na avenida Moab Caldas,723 – Dentro das obras de substituição de redes de água da Vila Tronco, serão interligadas a nova rede de água (diâmetro 225 milímetros) e a rede existente no local. A água será fechada às 8h em parte do bairro Santa Tereza e o abastecimento deve ser normalizado na noite de terça, podendo retornar mais tarde nas áreas de maior altitude.

Quarta-feira (26)

Com manutenção prevista para ocorrer em dois bairros: Para viabilizar a ligação de esgoto pluvial de um empreendimento imobiliário novo, será remanejada a rede de água existente na avenida Protásio Alves, altura do número 8129. O abastecimento ficará interrompido a partir das 9h em parte do Morro Santana, com previsão de normalização à noite, podendo retornar depois nos pontos mais elevados do sistema.

E em continuidade às obras de adequações do Sistema de Abastecimento Tristeza, será interligada a rede nova (diâmetro 315 milímetros) com a rede existente (200 milímetros) na avenida da Cavalhada, altura do número 5065. A água será fechada às 9h em partes dos bairros Cavalhada e Ipanema, com retorno previsto na quarta-feira à noite, podendo demorar mais nas pontas das redes de distribuição.

Serviço transferido – Foi transferida para quinta-feira da próxima semana, dia 4, a interligação de redes de água para abastecer um loteamento, que seria realizada nesta quinta, 27, na estrada João Antônio da Silveira x rua Sete Mil e Oito. Detalhes do serviço serão informados oportunamente.

A prefeitura ressalta ainda que no retorno do abastecimento pode ocorrer turbidez e cor, devido ao arraste de micropartículas inertes, não prejudiciais à saúde, que eventualmente podem se desprender das paredes internas da canalização pela pressão da água. Os consumidores podem registrar o endereço da ocorrência pelo telefone 156, opção 2, para eventual lavagem da rede ou do ramal predial.

