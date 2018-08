Nessa quarta-feira, o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) passou a incluir os devedores de tarifas de água e esgoto no cadastro de inadimplentes da empresa Boa Vista SCPC (CDL Brasil), especializada em proteção ao crédito. O usuário pode acompanhar a situação de sua conta no site do www.dmae.rs.gov.br.

