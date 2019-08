Dmae conclui manutenção na avenida Praia de Belas

De acordo com informações da prefeitura da capital, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) concluiu nesta sexta-feira (9) o conserto do emissário de esgoto cloacal e a reconstrução do canal pluvial na avenida Praia de Belas.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) liberou nesta manhã o trânsito no local. Os agentes de trânsito estarão orientando os motoristas para garantir a volta da normalidade na circulação de veículos na região.

O conserto da rede de esgoto começou em 20 de maio. Como a rede é de 1960, com diâmetro externo de 1m70cm, o serviço foi complexo e demorado porque, além da canalização ser antiga, passava embaixo de um canal pluvial. Devido à necessidade de escavação e interdição da via, a EPTC orientou o trânsito durante a realização do conserto na avenida Praia de Belas, entre a Aureliano de Figueiredo Pinto e a rua da República, em frente à Praça Isabel, a Católica.

