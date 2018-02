O Dmae deve confirmar a ocorrência de algas ou cianobactérias no lago Guaíba. Em nota oficial, o órgão informou que o resultado das análises será divulgado até esta sexta-feira, no site da prefeitura e nas páginas do Departamento no twitter e facebook. Desde o início do ano, as reclamações sobre alterações no gosto e no cheiro da água já somam 80 registros no telefone 156.

Deixe seu comentário: