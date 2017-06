Dmae fará manutenção nesta terça-feira e 39 bairros de Porto Alegre ficarão sem água durante cerca de 24 horas

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, por meio do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), programou para esta terça-feira (27) o conserto de duas válvulas, de diâmetro 500mm, que ficam situadas na entrada dos filtros da ETA (Estação de Tratamento de Água) Menino Deus.

Os equipamentos estão quebrados, ocasionando perda de água, sendo necessário substituir as válvulas. O abastecimento será interrompido por aproximadamente dez horas, a partir das 8h, com encerramento previsto para as 18h, sendo que o trabalho começa imediatamente após o fechamento das válvulas.

Em função disso, 39 bairros da cidade ficarão sem abastecimento de água durante cerca de 24 horas. Esse tempo poderá será maior nas áreas mais altas e distantes. A normalização do sistema se dará durante a madrugada de quarta-feira (28) e se estenderá, conforme a região, ao longo de todo o dia. O Sistema Menino Deus abastece cerca de um terço da população de Porto Alegre (cerca 260 mil economias) e é composto por 44 bombeamentos para 52 reservatórios, com volume de reservação de 87 milhões de litros (86,7 mil metros cúbicos).

Como a parada atinge todo o Sistema de Abastecimento Menino Deus, o Dmae realizará outras atividades como manutenção de válvulas, registros e ventosas nas Estações de Bombeamento do Sistema, envolvendo um grande número de servidores. Além de corrigir o problema, as ações visam a aprimorar o sistema.

Veja os 39 bairros que serão afetados:

Agronomia, Azenha, Belém Velho, Boa Vista, Bom Jesus, Camaquã, Cascata, Campo Novo, Cavalhada, Centro Histórico, Coronel Aparício Borges, Chácara das Pedras, Cidade Baixa, Cristal, Glória, Higienópolis, Ipanema, Jardim Botânico, Jardim Carvalho, Jardim Itu Sabará, Jardim do Salso, Lomba do Pinheiro, Medianeira, Menino Deus, Nonoai, Partenon, Petrópolis, Praia de Belas, Santa Teresa, Santana, Santo Antônio, São José, Teresópolis, Três Figueiras, Tristeza, Vila Conceição, Vila Jardim, Vila Nova, Vila João Pessoa.

Comentários