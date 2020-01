Porto Alegre Dmae informa serviços programados de terça até quinta-feira

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) programou mais estes três serviços nesta semana, os quais serão transferidos para outras datas em caso de mau tempo:

Terça-feira, 7: desativação de redes antigas de água na esquina das avenidas Farrapos e Sertório. Poderá faltar água nos bairros Navegantes, São Geraldo e São João, a partir das 8h30min. A previsão de retorno do abastecimento é durante a noite de terça.

Quarta-feira, 8: rebaixamento da rede de água na avenida Osvaldo Aranha, 472, próximo à esquina da rua Barros Cassal. O cavado, em torno de seis metros, vai possibilitar a ligação do esgoto pluvial do empreendimento residencial Edifício Osvaldo Aranha. Poderá faltar água no bairro Bom Fim, a partir das 8h30min. A previsão é normalizar o abastecimento durante a noite de quarta.

Quinta-feira, 9: remanejamento da rede de água na avenida Coronel Marcos, 1959, em função do alargamento viário do empreendimento Colégio Marista Ipanema.Poderá faltar água na Pedra Redonda e no Jardim Isabel, a partir das 8h30min. A previsão é normalizar na noite de quinta, podendo retornar depois nas partes altas do sistema de distribuição.

Aspecto da água

No retorno do abastecimento, poderão ocorrer turbidez e mudança de cor da água, devido ao arraste de micropartículas inertes não prejudiciais à saúde, que eventualmente se desprendem das paredes internas da canalização pela pressão. Para eventual lavagem da rede ou do ramal predial, os consumidores devem fazer a solicitação pelo telefone 156, opção 2.

