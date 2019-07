Como parte das ações de melhoria do abastecimento da região Leste de Porto Alegre, o Dmae vai iniciar, no final deste mês, a instalação de três novos Grupo de Motor Bomba na Estação de Bombeamento de Água Tratada São Manoel, localizada na rua São Manoel, no bairro Santana. Para substituição das unidades de bombeamento, o departamento está investindo R$ 2,6 milhões.

