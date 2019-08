Dmae no bairro Santa Maria Goretti

Na próxima terça-feira (13) o bairro Santa Maria Goretti, Zona Norte, terá as últimas intervenções do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) para desativação da antiga rede de água. A partir das 9h, os trabalhos serão realizados em duas esquinas da avenida Assis Brasil, com a rua Pedras Altas e com a rua 25 de Julho. A previsão de restabelecer o abastecimento é para a noite.

