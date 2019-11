Dmae realiza melhorias na rede de água em bairros da Zona Sul de Porto Alegre

Nesta segunda-feira (04), o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) vai trabalhar na avenida Vereador Roberto Landell de Moura, altura do número 160. A nova rede de água lançada nessa via será interligada com a rede existente. Também será desativada a rede antiga em fibrocimento diâmetro 150mm. A intervenção faz parte das melhorias que estão sendo implantadas na Zona Sul da Capital.

O abastecimento será interrompido, a partir das 8h30min, para os bairros Campo Novo, Ipanema e o Residencial Parque Lavoura, na Zona Sul da Capital. A previsão é de normalizar o abastecimento durante a noite de segunda-feira, podendo retornar depois nas partes altas do sistema de distribuição. Se chover, o serviço será transferido para outra data.

Benefícios da obra

A nova rede de água irá beneficiar os moradores da avenida Vereador Roberto Landell de Moura, diminuindo as paradas operacionais para manutenção da rede, e em especial toda a área abastecida pelo Subsistema Ebat Parque Lavoura.

Aspecto da água

No retorno do abastecimento, poderá ocorrer turbidez e cor devido ao arraste de micropartículas inertes, não prejudiciais à saúde, que eventualmente se desprendem das paredes internas da canalização pela pressão da água. Os consumidores devem registrar o endereço da ocorrência pelo telefone 156, opção 2, para eventual lavagem da rede ou do ramal predial.