Dmae tem serviço programado para segunda-feira na Zona Sul da Capital

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) alerta para as obras de setorização do subsistema Morro do Osso que estão programadas para esta segunda-feira (03) no encontro da Travessa Álvaro Guterres com a rua Dr. Pereira Neto, Zona Sul de Porto Alegre.

O abastecimento será interrompido, a partir das 9h em partes dos bairros Camaquã e Tristeza. A previsão é normalizar o sistema à noite, podendo demorar até a madrugada de terça-feira (04) nas áreas mais altas.

O Dmae alerta também para o fato de que, no retorno do abastecimento, a água poderá apresentar turbidez e alteração de cor, devido às micropartículas inertes, que não são prejudiciais à saúde, mas geram desconforto.

São organismos que permanecem nas paredes internas da tubulação e são arrastadas pelo movimento de retorno. Se isso acontecer de fato, a orientação é para que o usuário registre a ocorrência pelo telefone 156 (opção 2) a fim de que o Dmae providencie uma lavagem de rede na região ou no ramal de água do usuário, e assim possa restabelecer a qualidade da água. Em caso de mau tempo, o serviço será cancelado e reprogramado.

