DML de Porto Alegre enfrenta superlotação de cadáveres

O Departamento Médico-Legal do Estado enfrenta dificuldade nas últimas semanas. Com capacidade para 54 corpos, de vítimas de violência ou de pessoas cuja causa da morte é desconhecida, o local está atualmente variando em 76 cadáveres, o que ultrapassa o limite aconselhável. Como não há lugar suficiente no interior das gavetas, 32 cadáveres estão empilhados em macas na antecâmara, espécie de corredor no interior do compartimento.

O órgão do Instituto-Geral de Perícias (IGP) é ligado à Secretaria da Segurança Pública e fica junto ao Palácio da Polícia na Avenida Ipiranga. A precariedade na estrutura do prédio é algo que também está afetando os funcionários do local. Lâmpadas queimadas, gavetas emperradas, sacos de corpos e chorume pelo piso são alguns dos problemas identificados.

À reportagem do Portal O Sul a assessoria de imprensa do IGP alegou que, apesar da precariedade, uma atitude a longo prazo para resolver a situação já está sendo tomada. Em outubro, um novo prédio será entregue ao órgão, conforme as informações repassadas. O novo IGP ficará em frente à Estação Rodoviária da capital, na região central de Porto Alegre, e já tem 76% da estrutura completa.

Ainda segundo a assessoria, com o prédio que será inaugurado, a sede atual do DML também poderá ser reformada e usada para os mesmos fins.

