O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) firmou um acordo de Cooperação Técnica com a Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, na manhã desta terça-feira (05), em que foi comemorado o Dia do Meio Ambiente. Este acordo visa a posterior adesão da Câmara ao programa A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública) do Ministério do Meio Ambiente.

