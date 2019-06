DMLU executa operação especial para jogos da Copa América

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) planejou uma operação especial de limpeza para os jogos da Copa América em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. A força-tarefa teve início no dia 12 e será intensificada para o jogo desta quinta-feira (27), em que o Brasil enfrenta o Paraguai, na fase de quartas de final. O departamento já realizou roçada e capina em bairros e vias da região norte no início deste mês, como ação preparatória para o evento.

Para atender à complexidade do evento, também foram ampliadas as escalas de serviço. A frequência de remoção de focos de lixo aumentou o repasse para duas vezes por turno, além de incluir ação aos domingos. Desde a primeira partida na Capital, no dia 15, já foram recolhidas cerca de 165 toneladas de resíduos do entorno do estádio.

Em dias de jogo, além da instalação de 30 lixeiras do tipo tonel, o DMLU atua no local com 40 garis. A Seção Norte dispõe de 16 pessoas para executar a varrição das ruas, que começam a atividade três horas antes de cada jogo e só terminam três horas após o final da partida. Na madrugada pós evento, a Seção Centro entra com mais 15 garis para a limpeza, finalizando o trabalho até às 6h. Além da efetiva manutenção dos arredores do estádio, mais nove trabalhadores auxiliam na retirada de resíduos. Para isso, utilizam dois caminhões caçamba, uma retroescavadeira e um caminhão compactador.

