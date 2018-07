Os Pontos de Entrega de Resíduos Eletrônicos receberam cerca de 25,2 toneladas de materiais eletrônicos no primeiro semestre deste ano em Porto Alegre. Os pontos são uma alternativa de descarte correto promovidos pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), órgão que integra as secretarias de Serviços Urbanos e do Meio Ambiente.

Deixe seu comentário: