DMLU retirou mais de 133 toneladas da ecobarreira do DilÃºvio

Um total de 133,5 toneladas de resíduos foi retirado da ecobarreira pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) desde a implantação do equipamento, em 30 de março de 2016, no Arroio Dilúvio em Porto Alegre (entre as avenidas Borges de Medeiros e Edvaldo Pereira Paiva).

Com isso, milhares de garrafas plásticas, sacos, madeiras, animais mortos, móveis e vegetação deixaram de escoar para o rio Guaíba. A ecobarreira, projeto do vice-presidente da empresa Safeweb Segurança da Informação Ltda., Luiz Carlos Zancanella Júnior, tem o apoio do DMLU, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

A estrutura teve um investimento de 250 mil reais na obra civil, valor custeado pela empresa Safeweb.

