DNIT antecipa para este sábado bloqueio total da BR-116 em São Leopoldo para instalação de passarela

Os trabalhos de construção da passarela de pedestres no km 248,8 da BR-116, em São Leopoldo, no bairro Cristo Rei, estão a todo vapor. O bloqueio que estava previsto para o próximo domingo (10) foi antecipado para sábado (9), evitando, assim, transtornos no trânsito da rodovia e ruas do entorno no segundo dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A alteração é possível devido ao estágio avançado dos trabalhos de unificação dos quatro módulos que irão compor a travessia em forma de arco. Desde o dia 26, a via lateral da BR-116 – a avenida Getúlio Vargas – está interditada nas proximidades esquina da rua Jaci Porto, para a realização deste serviço.

O bloqueio total da BR-116 está programado para acontecer às 10 horas do sábado e deve durar cerca de meia hora. Neste horário, será feito o içamento do arco metálico por dois guindastes. Porém, a liberação da Avenida Getúlio Vargas só acontece entre 14 e 15 horas, uma vez que é necessário fazer a desmobilização dos equipamentos que estão no local.

Quando concluída esta etapa, a estrutura estará 88% executada. Na sequência, os operários vão iniciar os serviços de concretagem do piso, instalação do telhado e da iluminação. A estimativa é de que a passarela seja liberada para os pedestres até o final de dezembro.

Em caso de chuva forte os serviços serão adiados.

Confira o cronograma das atividades de sábado:

6h – desvio do trânsito no sentido capital x interior;

6h30 – posicionamento do equipamento e montagem do mesmo;

9h30 – içamento da peça metálica (aproximadamente 30 minutos);

11h – desmontagem do equipamento e desmobilização do canteiro;

14h/15h – finalização dos serviços e liberação da Avenida Getúlio Vargas.

As passarelas:

O contrato de melhoramentos físicos e de segurança da rodovia prevê, ao todo, a construção de 19 passarelas e a reforma de três travessias já existentes entre Novo Hamburgo e Porto Alegre, na Região Metropolitana. Oito delas já estão concluídas e liberadas e três estão em obras. Confira o andamento dos serviços de cada uma:

Concluídas:

Novo Hamburgo

– km 235,7 – Rua José Quadros

– km 239,4 – Rua Guaicurus

– km 240,2 Rua Jornal NH

São Leopoldo

– km 242 – Passarela do Limoeiro

– km 243,9 – PRF

– km 250,9 – Seminário Concórdia

Esteio

– km 256,4 – Votoran

Canoas

– km 264,5 – Domingos Martins

Em obras:

– km 237,9 – Bairro Rio Branco (Novo Hamburgo) – 85% executada

– km 248,8 – Bairro Cristo Rei (São Leopoldo) – 88% executada (após a instalação do arco prevista para o dia 09/11).

– km 250,9 – Bairro São João Batista (São Leopoldo) – 56,3% executada.

­­A iniciar:

Novo Hamburgo

– km 238,9 – Avenida Coronel Frederico Linck

São Leopoldo

– km 242,5 – Rua São Leopoldo

– km 243 – Rua DNER/DNIT São Leopoldo/Scharlau

– km 244,5 – Rua São Simão/Rua Maceió

– km 245,1 – Rua Demétrio Ribeiro/Rua Jacob Blauth Netto

– km 245,5 – Reforma da Passarela da Av. Caxias do Sul

– km 250,6 – Rua Padre Luiz Gonzaga Jaeger/Bairro São João Batista

Sapucaia do Sul

– km 252 – Avenida Industrial/Atacadão

Esteio

– km 255,7- Rua Cristóvão Colombo/Solae

– km 257,3- Passarela da Estação Esteio – Trensurb

Canoas

– km 264,3 – Rua Major Sezefredo/Sbardecar

Porto Alegre

– km 272,6 – Reforma da passarela da estação Trensurb Aeroporto