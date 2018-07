A superintendência regional do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), por meio da sua unidade local em Pelotas, inicia nesta segunda-feira (9), a entrega ao tráfego de veículos do trecho da BR-116 próximo ao viaduto do entroncamento com a avenida Fernando Osório. O segmento faz parte da duplicação do Contorno de Pelotas.

