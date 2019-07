Do sertanejo ao funk! Após fim da dupla com o irmão Vitor, Léo Chaves lança parceria com Ludmilla

Um pequeno spoiler do que podemos esperar da parceria entre Léo Chaves e Ludmilla foi divulgada no Instagram do Cantor! “Sol das Seis” faz parte das músicas desta nova etapa da carreira do ex-integrante da dupla “Vitor&Leo”, que, a partir de agora, seguirá carreira solo.

Além da música, Léo também têm investido na carreira de palestrante motivacional. Ele chega a cobrar um cachê de R$ 50 mil por palestra, em que compartilha com o público situações de superação e amadurecimento, usando exemplos de frustrações que enfrentou no mundo musical e na vida pessoal.

Sol das Seis entrará nas plataformas de streaming nesta sexta-feira (26), a 00h! Até lá, confere o trecho do clipe:

